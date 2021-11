Stiri pe aceeasi tema

- Circa 30% din populația Romaniei a ales sa se vaccineze cu serurile disponibile pe piața. Coordonatorul CNCAV, Valeriu Gheorghița, a declarat ca romanii de peste 80 de ani sunt sceptici cu privire la vaccinare și ca nu este normal sa avem peste 330 de morți pe zi, in condițiile in care avem stocuri…

- Cristina-Elena Dinu, deputat PSD, susține ca Guvernul condus de Florin Cițu nu a fost capabil sa rezove problemele romanilor. Ea spune ca moțiunea PSD raspunde la cerințele romanilor. „PSD va scapa romanii de acest simulacru de guvern Moțiunea de cenzura depusa de PSD, „Stop saraciei,…

- Romanii nevaccinați ar putea vmerge din nou la restaurant sau la cinematograf in baza unui test COVID negativ. Premierul Florin Citu spune ca exista vointa in Parlament pentru modificarea in acest sens a celei mai recente hotarari de Guvern, care prevede ca accesul la mai multe activitați este permis…

- MAE anunța modificari ale condițiilor de intrare in Germania. Romanii care au doar test COVID negativ intra in carantina Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile germane au revizuit condițiile de intrare in Germania, in contextul pandemiei de COVID-19, incepand cu data de 3 octombrie. Conform…

- Doi tineri români, care susțin ca activeaza ca modele, dar sunt și escorte, susțin ca în seara de 13/14 august au fost drogați cu Ghb, așa-numitul ”drog al violului” de catre Luca Morisi, unul din consilierii liderul de extrema dreapta Matteo Salvini, la locuința acestuia din…

- Mii de muncitori sunt angajați in UE prin intermediari cu salarii și condiții de lucru inferioare. Agențiile romanești aduc lucratori din țari precum Nepal și Sri Lanka și abuzeaza de libera circulație a forței de munca.

- PNRR a fost APROBAT. Florin Cițu: „Vom avea o economie puternica de care vor beneficia toți romanii” PNRR a fost APROBAT. Florin Cițu: „Vom avea o economie puternica de care vor beneficia toți romanii” Premierul Florin Cițu a declarat, luni, intr-o conferința de presa alaturi de Klaus Iohannis și Ursula…

- MAE: Cum vor putea intra romanii in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de la 1 octombrie 2021 MAE: Cum vor putea intra romanii in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de la 1 octombrie 2021 Romanii vor putea intra in Marea Britanie din 1 octombrie doar cu pașaport, dupa…