Stiri pe aceeasi tema

- Otilia Bilionera, care s-a desparțit de iubitul arab dupa patru ani de relație, e acum singura. Intr-un interviu pentru Click , cantareața a dezvaluit motivul pentru care acum nu e implicata intr-o noua relație de iubire. Artista spune ca are nevoie de o perioada de acomodare dupa desparțirea de Hamude,…

- Paula Seling traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Radu Bucura, partenerul sau. Artista este foarte discreta atunci cand vine vorba despre viața sa personala, insa nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca aceasta iși dorește sa devina mama. Ce planuri de viitor are și ce spune despre…

- Iulia Albu vorbește mereu cu caldura despre relația cu iubitul ei, care pare ca se indreapta pe zi ce trece intr-o direcție tot mai buna. Iata cele mai recente declarații despre nunta, dar și despre apariția unui copil in viața celor doi.

- Iulia Albu traiește o frumoasa poveste de dragoste de ceva timp. Criticul de moda are o viața extrem de aglomerata, dar cu toate astea iși face mereu timp pentru persoanele dragi din viața ei. Ei bine, de data aceasta, frumoasa vedeta a vorbit despre nunta cu Mike, dar și despre apariția unui al doilea…

- Annes are noi planuri de nunta, dupa ce a anulat marele eveniment din cauza pandemiei. Vedeta a marturisit in exclusivitate pentru Antena Stars ca și-a schimbat perspectiva asupra nunții și a spus unde va avea loc evenimentul, dar și cand.

- Ana Baniciu și Edy Kovacs traiesc de mai mult timp o frumoasa poveste de dragoste și urmeaza sa faca pasul cel mare. Artista a vorbit despre eveniment, dar și despre pierderea mamei sale, care s-a stins din viața in urma cu doar cateva luni. „Am trecut cu putere și cu incredere in mine, și in faptul…

- Au dat vestea cea mare de curand, iar acum, Misty și Keo au vorbit mai pe larg despre marele eveniment care urmeaza sa aiba loc in viața lor: nunta. Dupa mai mulți ani de relație și o fetița adorabila care a aparut in viața lor, artiștii Misty și Keo se pregatesc sa iși oficializeze relația prin casatorie!…