- Ecourile incidentului grav din Tei-Toboc, in urma caruia temutul Bebino, membru marcant al gruparii Sportivilor, a fost aproape tranșat de membrii unui clan rival, sunt departe de a se fi incheiat. Anchetatorii au aflat ce i-a pregatit acestuia un grup de cuțitari deosebit de periculoși.

- Polițiștii Capitalei au facut joi trei percheziții, una dintre acestea avand loc in casa lui Marius Alecu, cunoscut drept Bebino, lidel al Clanului Sportivilor, potrivit Mediafax. Interlopul este internat in spital dupa ce a fost implicat recent intr-o rafuiala cu membrii unei grupari rivale, in zona…

- Interlopul Bebino a fost adus marți dimineața pe targa la proces. El contesta masura arestului preventiv. Amintim ca temutul interlop Bebino, membru al clanului sportivilor, care isi face veacul inseosebi in sectorul 4, a fost taiat de un alt tanar dupa ce ar fi venit sa recupereze niste bani din…

- Marius Alecu, cunoscut drept Bebino, șef al Clanului Sportivilor, a fost reținut, miercuri, de polițiști, el fiind suspectat de tentativa la omor, dupa ce a fost implicat intr-o rafuiala cu membrii altui clan din Capitala, la finalul saptamanii trecute.„Astazi, 15.01 (miercuri - n.red.), in…

- Apar noi informații tulburatoare despre masacrul in urma caruia Marius Alin Alecu, zis „Bebino”, a fost macelarit și s-a ales cu rani grave. Martorii bataliei au povestit ca totul a avut loc in zona Tei Toboc, cunoscuta in conflictele din lumea interlopa, și ar fi avut la mijloc o datorie pe care Cezar…

- Șeful „Clanului Sportivilor”, Marius Alin Alecu, alias Bebino, a cazut victima in fața „Clanului Țiganilor”, fiind atacat și hacuit in plina strada de un nepot al lui Napoleon Gheorghe, antrenorul echipei de box de la Dinamo, potrivit gsp.roMarius Alin Alecu ar fi fost pur și simplu masacrat:…

- Retinut, alaturi de sotie, intr-un dosar de trafic de migranți, Vali Nebunu, interlopul bucureștean care ani la rand a pozat intr-un adevarat șef de mafie care nu poate fi atins de nimic, ascundea, de fapt, o realitate pe care rivalii gruparii nu trebuiau s-o cunoasca.

- Lumea interlopa a dat in clocot, dupa ce un celebru batauș de strada, prospat eliberat din penitenciar, a reușit sa se instaleze in fruntea celei mai violente grupari infracționale din București.