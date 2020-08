Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj va debuta miercuri in preliminariile UEFA Champions League. Campioana Romaniei va juca in Malta contra celor de la Floriana. Dan Petrescu nu se va putea baza pe 4 jucatori care au fost testati pozitiv pentru COVID-19, anunța MEDIAFAX.CFR Cluj joaca miercuri de la ora 22.00 in Malta…

- Luni a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din turul doi preliminar al Champions League, faza a competiției unde CFR Cluj ar putea da peste Dinamo Zagreb din Croația.Daca va trece de FC Floriana (din Malta), pentru CFR va urma un meci contra celor de la Dinamo Zagreb. Va fi o singura manșa (din…

- CFR Cluj și-a aflat prima adversara din drumul spre grupele Champions League: Floriana FC, campioana din Malta. Meciurile din turul I preliminar al Ligii Campionilor vor avea loc pe 18/19 august;Tragerea la sorți pentru turul II preliminar va avea loc luni, de la ora 13:00.Cel mai important lucru de…

- CFR Cluj și-a aflat prima adversara din drumul spre grupele Champions League: Floriana FC, campioana din Malta. Campioana ultimelor trei sezoane de Liga 1 a fost cap de serie la tragerea la sorți pentru primul tur preliminar. Meciurile din turul I preliminar al Ligii Campionilor vor avea loc pe 18/19…

- CFR Cluj și-a aflat prima adversara din drumul spre grupele Champions League: Floriana FC, campioana din Malta, informeaza GSP.ro. Calificarea se va decide intr-o singura manșa, iar meciul se va juca in Malta. Campioana ultimelor trei sezoane de Liga 1 a fost cap de serie la tragerea la sorți pentru…

- CFR Cluj va juca în primul tur preliminar al UEFA Champions League cu echipa din Malta, Floriana. Echipa lui Dan Petrescu a avut ghinion, deoarece meciul se va disputa în deplasare pe 18 sau 19 august. Învingatoarea se califica în turul…

- Titlul Ligii I se disputa in aceasta seara. Universitatea Craiova – CFR este meciul care va devide cine va reprezenta Romania in Champions League. Pentru ca UEFA nu a acceptat o derogare a termenului in care Federația Romana de Fotbal trebuie sa trimita reprezentantele in cupele europene, meciul de…

- CFR Cluj e in pericol sa piarda doi titulari pe parcursul play-off-ului. Giedrius Arlauskis (32 de ani) inca negociaza cu alte cluburi, lui Cristi Manea (22) ii expira imprumutul. Amandoi ar disparea din echipa de la 1 iulie, inaintea rundelor decisive pentru caștigarea campionatului. ...