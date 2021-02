Stiri pe aceeasi tema

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Spynews.ro! Noi am aflat ce spune familia actorului Alexander Zudor, acuzat ca ar fi abuzat mai multe femei in București, dupa ce am luat legatura cu un membru apropiat de-al familiei sale! Iata ce ne-a declarat sursa! Detalii incredibile!

- Un barbat de 51 de ani, dintr-o comuna galateana, a creat un adevarat scandal in comunitatea unde locuieste, fiind cercetat pentru violenta in familie, amenintare, lipsire de libertate, violare de domiciliu si lovire sau alte violente

- Olandezul Royston Drenthe, fost mijlocaș la Real Madrid, a revenit in fotbal la 33 de ani și a semnat cu spaniolii de la Murcia, liderul din a treia liga din Spania. Considerat in 2007, cand a ajuns la Real Madrid, noua speranța a fotbalului olandez, Drenthe, pentru care madrilenii au platit 14 milioane…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de catre judecatorii galateni dupa ce a atacat doua femei pe strada, in cursul unei nopti, si le-a furat gentile, anchetatorii stabilind ca el se afla sub influenta unor substante psihoactive, relateaza News.ro. Potrivit unui comunicat al…

- Sorina Docuz și Roxana Ilie se rasfața cum nu se poate mai bine de cand sunt singure. Viața de foste partenere de milionari le priește din plin, astfel ca acum nu le ramane de facut decat sa iși traiasca viața așa cum știu mai bine.

- Polițiștii din Capitala au percheziționat domiciliul unui barbat acuzat ca ar fi agresat și talharit mai multe femei, pe intreg parcursul acestui an. Inculpatul a fost reținut, iar ulterior instanța a dispus arestarea sa preventiva.

- „Șmecherul” din Galați care a omorat doi minori cu aprobarea polițiștilor și a procurorilor (aceștia l-au lasat liber, sa conduca, deși il prinsesera fara permis - n.r.) mai face o aroganța de zile mari la adresa familiilor care și-au ingropat copilașii: iese mai devreme din pușcarie.

- Barbatul din Anenii noi care ieri și-a luat ostatici proprii copii și și-a amenințat fosta soție ca ii va omori, daca nu se intoarce la el, a fost plasat in arest pentru 30 de zile. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre purtatoarea de cuvant a Procuraturii Generale, Maria Vieru.