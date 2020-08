Stiri pe aceeasi tema

- Este restrictionata banda numarul doi pana la finalizarea lucrarilor.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, pana la ora 15:00, se executa lucrari de reparatii la parapetul median pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe sensul catre litoral, intre…

- La 12 ani de la inființare, echipa feminina de handbal a Sloboziei a ajuns din nou la punctul «0». In 2008, cand Primaria Slobozia a hotarat sa includa in portofoliul Clubului Sportiv Municipal și o echipa de handbal senioare s-a creat un lot de 20 de jucatoare cu varste cuprinse intre 18 și 21 de ani.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri, la Constanta, ca aglomeratia pe litoral a fost posibila pentru ca echipajele de politie poate nu au fost foarte bine organizate si ca, daca un singur echipaj trece pe faleza o data la trei ore, atunci agentii economici nu au respectat…

- Joi, 2 iulie 2020, de la ora 19.00, in cadrul stagiunii online, Filarmonica „George Enescu” va transmite un nou concert dedicat lui Ludwig van Beethoven, in anul sarbatorii a 250 de ani de la nașterea marelui compozitor german. In program, sunt incluse doua intregistrari din 2018: Concertul nr. 4, in…

- Au fost desemnați caștigatorii Galei Profesioniștilor in Imobiliare 2020. Cele mai bune agenții imobiliare, oamenii cu rezultate remarcabile in real estate și dezvoltatorii din Romania care construiesc ansambluri cu adevarat spectaculoase au fost premiați in cadrul Galei Profesioniștilor in Imobiliare…

- Cele mai bune agenții imobiliare, oamenii cu rezultate remarcabile in real estate și dezvoltatorii din Romania care construiesc ansambluri cu adevarat spectaculoase au fost premiați in cadrul Galei Profesioniștilor in Imobiliare 2020, o inițiativa Imobiliare.ro ajunsa la ediția a V-a. In premiera, decernarea…

- Epidemia de coronavirus a lovit in piața imobiliara din marile orașe. Apartamentele se vand la prețuri mai mic. In 4 din 6 centre regionale, inclusiv București și Cluj-Napoca, prețurile apartamentelor au scazut in luna mai, spre deosebire de aprilie, cand tendința descendenta a prețurilor era simțita…

- Universitatea Spiru Haret desfașoara pana la data de 30 iunie campania de preinscrieri online la cele 42 programe de Licenta si 31 programe de Masterat in cele cinci centre universitare din Bucuresti, Constanta, Brasov, Campulung si Craiova. Candidații care se preinscriu on-line pe site-ul www.admitere.spiruharet.ro…