Stiri pe aceeasi tema

- Soția ambasadorului Rusiei in Romania a decedat, dupa ce i s-a facut rau in reședința din București. Soția ambasadorului Rusiei la București, Valeri Kuzmin, a murit, in noaptea de luni spre marți, in timp ce se afla in reședința sa. Apelul la numarul 112 a fost inregistrat puțin dupa ora 04:00. Soția…

- Kathleen Kavalec, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, s a aflat luni, 8 aprilie, in mijlocul locuitorilor musulmani si crestini din satul Tataru, comuna Comana, judetul Constanta. Vizita diplomatului, un prieten apropiat si statornic al comunitatii musulmane din Romania, a fost prilejuita…

- Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, a comentat ironic, intr-o declaratie acordata Agenției de presa a Rusiei TASS, convocarea la Ministerul Afacerilor Externe pe problema Tezaurului Romaniei, susținand ca „subiectul conversatiei nu a fost clar definit” si ca a fost cel mai vag demers pe…

- Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin a comentat ironic, intr-o declaratie acordata TASS, convocarea sa la Ministerul Afacerilor Externe, afirmand ca subiectul conversatiei nu a fost clar definit si ca a fost cel mai vag demers pe care l-a intalnit in timpul sederii sale in Romania. Stirea…

- Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, a comentat ironic, intr-o declaratie acordata TASS, convocarea sa la Ministerul Afacerilor Externe, afirmand ca subiectul conversatiei nu a fost clar definit si ca a fost cel mai vag demers pe care l-a intalnit in timpul sederii sale in Romania. Stirea…

- Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, a spus ca Rusia nu are de gand sa returneze Romaniei tezaurul, ca fostii parteneri romani „continua sa scoata, cum se spune la noi, o pisica moarta de la naftalina”. Radu Tudor este de parere ca prin aceasta declarație ar incepe etapa a doua a razboiului…

- Valeri Kuzmin, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, a explicat, miercuri, ca relatia bilaterala dintre Romania si Rusia s-a deteriorat si mai mult, in contextul razboiului din Ucraina, pana la stadiul in care dialogul politic si diplomatic este practic inghetat, aratandu-se deranjat de atitudinea…

- Valeri Kuzmin, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, a explicat, miercuri, ca relatia bilaterala dintre Romania si Rusia s-a deteriorat si mai mult, in contextul razboiului din Ucraina, pana la stadiul in care dialogul politic si diplomatic este practic inghetat, aratandu-se deranjat de atitudinea…