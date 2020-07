Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol anunta, luni, un focar de coronavirus la Inspectoratul Judetean de Politie Cluj, unde mai multi politisti au fost confirmati. Intre acestia sunt adjunctul Constantin Ilea si seful Serviciului logistic.”Inca un focar de Covid-19 la un inspectorat de politie. Dupa ce saptamana…

- bull; Oamenii sunt indemnati sa foloseasca mijloacele de comunicare online.Primaria Constanta restrictioneaza total activitatile cu publicul, dupa ce mai multi functionari publici din cadrul institutiei au fost testati pozitiv pentru SARS Cov 2, potrivit unui comunicat de presa remis de Adriana Deoanca,…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflictul de interese in materie administrativa in cazul a 9 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, respectiv a sesizat organele de urmarire penala in cazul a 2 aleși locali, dupa cum urmeaza:1. MOLDOVAN CRISTIAN…

- Alti opt pompieri de la Detasamentul Campina au fost confirmati, vineri, cu COVID-19 si un test se afla in continuare in lucru, Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova demarand o ancheta epidemiologica in acest caz.Potrivit datelor furnizate AGERPRES de purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Fabrica Arctic de la Gaesti se inchide, dupa ce in unitate au fost confirmate 66 de cazuri de infectare cu coronavirus. Toti pacientii sunt asimptomatici si au fost spitalizati. Angajatii intra in somaj tehnic.