- „Pacienta va fi transferata la Spitalul de Recuperare din Iași, unde va urma o perioada de recuperare neuromotorie. Se observa o ameliorare ușoara a starii sale de sanatate”, a spus dr. Florin Gramada, purtatorul de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași. Mezzosoprana…

- Maria Macsim Nicoara, mezzosoprana din Iași ajunsa in coma la spital, a scapat cu viața! Medicii au fost rezervați privind șansele solistei de supraviețuire, dar iata ca acum, a fost transferata de la Terapie Intensiva intr-un salon. Recuperarea neuromotorie insa, nu va fi deloc ușoara.

- Din punct de vedere al functiei cognitive, insa, progresele mezzosopranei sunt minime, potrivit medicilor de la Spitalul de Neurochirurgie. Aceasta prezinta un deificit motor accentuat, insa, cu ajutorul cadrelor medicale, reuseste sa se ridice si sa stea in pozitia sezut. Mezzosoprana nu reuseste,…

- Vești bune despre starea Mariei Macsim Nicoara! Mezzosoprana a ieșit din coma profunda. Totuși, starea solistei ramane in continuare grava. Maria Macsim Nicoara e singura persoana care poate spune ce s-a intamplat in vila din Aroneanu in seara cu pricina.

- Anchetatorii au stabilit ca mezzosoprana Maria Macsim Nicoara se afla sub influenta bauturilor alcoolice in momentul in care a cazut pe scari. „Din cauza alcoolemiei mari, corpul nu se mai poate apara, sa reactioneze, in sensul sa se tina de ceva, cum ar fi o balustrada. Sau sa se apere cu…

- Starea mezzosopranei Maria Macsim Nicoara se mentine in continuare grava, conform medicilor de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde aceasta se afla internata inca de la inceputul saptamanii trecute. Momentan, solista Operei iesene este tinuta in viata prin intermediul aparatelor, lucru care…

- Anchetatorii care au preluat cazul mezzosopranei Maria Macsim Nicoara au audiat o femeie din comuna Aroneanu care nu ar fi nimeni alta decat amanta lui Codrin Nicoara, informeaza bzi.ro Amanta, complice? Cu aceasta femeie, soțul mezzosopranei Maria Macsim Nicoara avea o relație de ceva vreme, o relație…

