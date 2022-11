Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment important in familia lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera iși boteaza astazi nepoata, pe care i-a daruit-o fiica lui Teodora. Antena Stars a difuzat imagini in exclusivitate de la marea sarbatoare din viața afaceristului. Iata ce a declarat bunicul fericit!

- Crina Matei trece prin clipe unice. Actrița și-a indeplinit marele vis de a deveni mama. Deși are 50 de ani, aceasta a adoptat o fetița nou-nascuta, pe care a botezat-o de curand. Frumoasa artista și-a luat prin surprindere admiratorii cu cele mai recente imagini, in care apare alaturi de fetița ei,…

- Luis Gabriel și Haziran au devenit parinți pentru prima data la finalul lunii iunie a acestui an, atunci cand frumoasa partenera a manelistului l-a adus pe lume pe Joseph Luis Tiago, baiețelul lor in varsta astazi de patru luni. Pana acum botezul celui mic nu a fost inca facut, dar am aflat ca evenimentul…

- Teodora și Alex Marcu de la Insula Iubirii au devenit parinți pentru prima data in urma cu o luna, iar cei doi sunt in al noualea cer. Fosta concurenta este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare, iar soția lui Alex Marcu a surprins de aceasta data imagini emoționante cu fiica ei, Emma.

- Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin, iși boteaza astazi cea de-a treia fetița. Evenimentul va avea loc in Maramureș un loc drag celor doi. Prezent la botez este și designerul Stephan Pelger, care a dat primele detalii despre cum se va desfașura totul.Stephan Pelger a spus ca a avut emoții foarte mari la…

- Laura Cosoi și Cosmin Curticapean au parte astazi de un moment special in viața lor, asta deoarece iși boteaza fetița cea mica, pe Lara. Stephan Pelger este prezent la marele eveniment și a dat declarații, in exclusivitate pentru Anetena Stars, despre atmosfera de acolo.

- Celia și-a vazut visul implinit la inceputul acestui an, pe 16 februarie, cand a devenit pentru a doua oara mama. Vedeta a adus pe lume o fetița, Sara Maria, pe care o va boteza la sfarșitul acestei luni. Playtech.ro va prezinta in exclusivitate toate detaliile despre fericitul eveniment din familia…