- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de tip Cod portocaliu care va intra in vigoare in aceasta dupa amiaza și va fi valabila pana maine dimineața. Sunt vizate zona inalta a Carpaților Meridionali și de Curbura și local in Carpații Occidentali și in nordul Carpaților Orientali,…

- Ioan Miculaiciuc, primarul comunei Repedea din județul Maramureș, este acuzat de procurorii DNA ca a obținut cu declarații false bani prin PNDL. Acesta a fost trimis in judecata, anunța Mediafax. Potrivit DNA Cluj, procurorii l-au trimis in judecata, in stare de libertate, pe primarul comunei…

- In data de 29 noiembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.630 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 378 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. 1.203 paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii țari.La…

- Consiliul Județean Cluj a obținut, in parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, o noua finanțare europeana nerambursabila. In valoare de 1.279.306 lei, aceasta vizeaza realizarea etapei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean 103K Capușu Mare/DN1-Agarbiciu-Rașca-Beliș/DN1R,…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca au fost finalizate lucrarile de modernizare la cladirea patinoarului artificial de pe str. Universitații. „In acest an s-au facut lucrari ample de reparații la patinoarul municipal, cu o valoare de 330.000 lei”, a transmis Ion Lungu. El a precizat ca lucrarile…

- O batrana in varsta de 76 de ani din Stramtura, Maramureș, a trecut prin clipe de groaza, dupa ce niște hoți au intrat in propria ei locuința. Infractorii au legat-o pe femeie și au chinuit-o pana cand au convins-o sa spuna unde ține toți banii. Din nefericire, vcitima locuia singura, iar talharii au…

- Cadavrul unui barbat cu varsta intre 20 și 30 de ani a fost gasit, duminica, in padure, pe Valea Usturoiului, județul Maramureș. Conform IPJ Maramureș, Poliția Baia Mare a fost sesizata de catre un cetațean ca in zona denumita Valea Usturoiului a fost gasit cadavrul unui barbat, cu varsta…

- FOTO: Cum arata stadionul CIL din Blaj dupa modernizare. Investiție de 260.000 de euro Stadionul CIL din Blaj a fost complet reamenajat și dotat cu pista de alergare moderna, gazon nou și instalație subterana de irigare. Investiția este in valoare de 260.000 de euro, a anunțat primarul municipiului.…