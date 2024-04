VIDEO Vor începe lucrările de reabilitare și modernizare a DJ 102I Una dintre cele mai importante hotarari adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Judetean Brasov din 25 aprilie este aprobarea declanșarii procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica a terenurilor proprietate privata situate pe amplasamentul obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare DJ 102I, Valea Doftanei, județul Prahova – Bradet, județul Brașov”. Din acest moment, administratia judeteana poate realiza exproprierea proprietatilor imobiliare (terenuri cu și fara investiții, masa lemnoasa) amplasate pe teritoriul administrativ al municipiului Sacele si afectate acest… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Investiții cu bani europeni și de la guvern, la Sacele. Pe 84 de strazi din municipiu vor fi extinse și reabilitate rețelele de apa și canalizare, a spus primarul orașului Sacele, Virgil Popa, in emisiunea Culisele Zilei. Investiția este de aproximativ 50 de milioane de euro. Proiectul pentru reabilitarea…

- Primarul municipiului Sacele, Virgil Popa, a anunțat, la „Culisele Zilei cu Sebastian Dan”, ca in aceasta localitate sunt in derulare investiții de 100.000 de milioane de euro. Principalul obiectiv este inlocuirea rețelelor de apa și canalizare. Lucru care creeaza disconfort, dar care este obligatoriu…

- Un filmuleț in care se observa un lup care se afla in spatele unui biciclist, pe drumul spre Poiana Brașov, a provocat isterie pe rețelele de socializare, la finalul saptamanii trecute. Nu este pentru prima data cand lupul, care se vede ca este inofensiv, iși face apariția pe drumul dintre Brașov și…

- Incendiu la o șura din localitatea Sacele cu posibilitate de extindere la alte constructii (str. Barajului ). La fata locului se deplaseaza 3 autospeciale de stingere, o autoscara, o autocisterna cu apa, un echipaj SMURD si SVSU Sacele cu o autospeciala. Misiunea este in dinamica. Revenim cu detalii.…

- Anul acesta, la Sacele, se va impaduri o suprafața de 16 ha, anunta primarul Virgil Popa . RPLP Sacele a inceput campania de impaduriri din primavara anului 2024. astfel, peste 81.000 de puieți vor fi plantați la Sacele anul acesta, pe o suprafața de 16 ha. „Regia Publica Locala a Padurilor (RPLP) Sacele…

- Accident rutier pe DN13, intre localitatile Fiser și Bunesti in care au fost implicate doua autoturisme. Din primele informatii in urma accidentului au rezultat 3 victime, incarcerate. La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare, 3 echipaje SMURD si elicopterul SMURD. UPDATE La acest…

- Consiliul Judetean Brasov va face exproprieri pentru mai multe drumuri din judet. Potrivit presedintelui Consiliului Judetean Brasov, Todorica-Constantin Serban, se vor aface exproprieri pentru mai multe drumuri din judet. Este vorba de 54 de kilometri de drumuri județene. Un tronson de 4,5 kilometri,…

- Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala din cadrul ANAF au aplicat 839 amenzi contraventionale in valoare totala de 3,88 milioane de lei si indisponibilizate in vederea confiscarii numerar si bunuri in valoare totala de 4,13 milioane lei, in cadrul controalelor antifrauda efectuate in luna…