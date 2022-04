Stiri pe aceeasi tema

- Directia principala de informatii a Ministerului Apararii al Ucrainei avertizeaza asupra unor posibile planuri grotesti pe care Rusia este pe cale sa le puna in practica. Generalul Kiril Budanov, liderul serviciului de informatii al armatei ucrainene, a avertizat ca serviciile speciale ruse planuiesc…

- In urma cu opt ani peninsula Crimeea a devenit oficial parte a Federatiei Ruse, iar in fiecare an de atunci Moscova marcheaza evenimentul cu un concert. Anul acesta Rusia nu a facut excepție, la aceasta ora la Moscova desfașurandu-se marele concert anual cu pricina, deși Federația Rusa in acest moment…

- Care este planul lui Putin de schimbare a puterii de la Kiev? Nu se poate spune cu exactitate, dar analiștii au facut previziuni, luand in calcul și caracterul imprevizibil al președintelui Rusiei. Primul pe lista ar fi Viktor Ianukovici, fostul președinte alungat de la putere dupa EuroMaidan. Se presupune…

- 88% dintre ucraineni cred ca Ucraina va lupta cu succes impotriva Rusiei, potrivit unui nou sondaj realizat de grupul Rating (ratinggroup.ua) . Este vorba de o substanțiala creștere fața de starea de spirit consemnata de sondaje in urma cu cateva zile. Sondajul Rating arata ca 98% dintre ucraineni susțin…

- Luptele continua in Ucraina insa se pare ca planul lui Putin ar fi schimbare puterii de la Kiev. Primul pe lista ar fi Viktor Ianukovici, fostul președinte alungat de la putere dupa EuroMaidan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O vizita la nivel inalt, in Rusia, va fi urmarita cu un mare interes de presa și nu numai, potrivit previziunilor analiștilor straini. Data acestui evniment nu a fost inca precizata. Este vorba despre o posibila vizita pe care noul cancelar german, Olaf Scholz, ar urma sa o faca la Moscova. Comentand…

- Uniunea Europeana a pregatit pentru Rusia un pachet de sanctiuni “robust si cuprinzator” in cazul in care va continua cu agresiunea la adresa Ucrainei, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cotidianelor Handelsblatt si Les Echos, transmite vineri Reuters. Aceste sanctiuni financiare…

- Primul din cele cateva transporturi din pachetul de asistenta de securitate in valoare de 200 milioane de dolari acordat de Statele Unite armatei ucrainene, autorizat in decembrie de presedintele Joe Biden, a sosit la Kiev, a anuntat sambata ambasada americana, potrivit Reuters. ‘Donatia, constand in…