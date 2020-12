Ex-președinte francez, mort de Covid 19 Fostul presedinte Valery Giscard d’Estaing, in varsta de 94 de ani, a decedat miercuri seara din cauza Covid 19. Inmormantarea sa va avea loc „in cea mai stricta intimitate”, informeaza AFP citand un comunicat al familiei inaltului demnitar francez. „Valery Giscard d’Estaing s-a stins miercuri, 2 decembrie, in locuinta familiei sale din Loir-et-Cher. Starea sa de sanatate se deteriorase si a murit de COVID-19″, a scris familia sa intr-un comunicat transmis AFP și citat de Agerpres. „In conformitate cu dorinta sa, inmormantarea va avea loc in cea mai stricta intimitate familiala”, potrivit sursei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

