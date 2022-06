Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de valorificare a producțiilor realizate prin „Programul Tomata” ar putea sa fie prelungita pana la 1 iulie, in loc de 10 iunie, cum fusese prevazut inițial, informeaza Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, care a elaborat un proiect de act normativ in acest sens. „Sunt in permanent…

- Fermierii pot accesa granturi nerambursabile pentru a-și dezvolta afacerea. OTP Bank detaliaza condițiile de finanțare. Romania sprijina antreprenorii din domeniul agroalimentar prin programul de implementare a acordarii de fonduri externe nerambursabile in baza OUG nr. 61/2022, informeaza instituția…

- “Corteva Agriscience accelereaza dezvoltarea diviziei de seminte de floarea-soarelui a companiei in Europa, odata cu finalizarea unei investitii suplimentare de 14 milioane de euro in facilitatea de productie de la Afumati, Romania. Investitia va permite companiei sa vina in intampinarea cererii tot…

- Cererile pentru sustinerea activitatii crescatorilor de animale in contextul crizei generate de pandemia de coronavirus pot fi depuse incepand de marti, intr-o perioada de 20 de zile, iar plata ajutorului de stat va fi efectuata pana la 30 iunie 2022, a informat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Fermierii iși vor putea crea microsisteme de irigat: 1.5 miliarde de euro pentru reabilitarea infrastructurii de irigații Fermierii iși vor putea crea microsisteme de irigat: 1.5 miliarde de euro pentru reabilitarea infrastructurii de irigații Bugetul alocat pentru reabilitarea infrastructurii prevazuta…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) incearca sa gaseasca soluții pentru funcționarea in continuare a fabricii de zahar de la Ludus, dupa ce grupul Tereos a anunțat ca o inchide. “Intentia noastra este de a mentine integritatea fizica a fabricii de la Ludus in vederea continuarii activitatii…

- Vești bune pentru fermierii romani: Ar putea primi subvenții pentru achiziția semințelor de cartofi Vești bune pentru fermierii romani: Ar putea primi subvenții pentru achiziția semințelor de cartofi Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, susține ca analizeaza posibilitatea de…

- Programul Rural Invest a fost construit impreuna cu fermierii romani si plafonul de garantii se ridica la 2,5 miliarde de euro, a anuntat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, citat de Agerpres.”Programul Rural Invest este un program pe care…