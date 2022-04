Stiri pe aceeasi tema

- Sevil Shhaideh, fost ministru al Dezvoltarii, a fost achitata, joi, de Tribunalului Bucuresti in dosarul ''Belina'' in care este acuzata de abuz in serviciu. In acelasi dosar a fost achitat si presedintele CJ Teleorman, Adrian Ionut Gadea, dar si ceilalti inculpati - Ionela Stoian (fosta Vasile), director…

- Camera Deputatilor achizitioneaza masti de gaze, piloni de delimitare a spatiului, echipamente pentru afisare digitala, calculatoare, iar Senatul – servicii de mentenanta la sistemele din sala de plen, potrivit Agerpres. Potrivit www.e-licitatie.ro, Camera Deputatilor cumpara 600 de masti contra gazelor,…

- 21 aprilie este termenul pentru prima sentința in celebrul dosar in care mai multe instituții ale statului s-au mobilizat pentru a-i da lui Liviu Dragnea insula Belina și brațul Pavel din județul Teleorman.DNA a cerut, la ultimul termen, pedepse orientate catre mediu pentru toți inculpații! Toți au…

- Procurorii DNA efectueaza, marti, perchezitii la Primaria Satu Mare intr-un dosar de coruptie si fraudare cu fonduri europene, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. „Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Oradea efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce…

- Procurorii DIICOT au gasit in casa unui barbat din Capitala o cultura de canabis, avand o instalatie improvizata de iluminat, incalzire, filtrare aer, irigare si fertilizare. Potrivit unui comunicat al DIICOT, barbatul a fost retinut joi pentru 24 de ore, pentru savarsirea infractiunii de trafic de…

- Un procuror DNA a cerut, luni, condamnarea fostului ministru Sevil Shhaideh la o pedeapsa orientata spre mediu pentru abuz in serviciu, in dosarul de corupție privind trecerea Insulei Belina din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea CJ Teleorman. In cazul infracțiunii…

- Astazi au avut loc ultimele pledoarii in acest caz, in fața magistratului de la Tribunalul București, iar procurorii au cerut pedepse medii pentru toți inculpații. Sevil Shhaideh, acuzata de abuz in serviciu Sevil Shhaideh, la data faptelor secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei…

- In dosar, Servil Shaidehh este acuzata de abuz in serviciu exista și constituie infracțiune, iar Stoian Ionela, infracțiunea de complicitate la abuz in serviciu.In pledoaria sa, procurorul a solicitat sa se aiba in vedere probele din faza de urmarire penala: referatul de avizare, prin care a fost avizat…