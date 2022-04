evoMAG intră în parteneriat cu Bringo și diversifică opțiunile de livrare rapidă de produse IT&C Clienții evoMAG au acces, prin aplicația Bringo, la toate produsele cu o greutate mai mica de 20 de kilograme evoMAG estimeaza peste 10.000 de comenzi livrate prin Bringo in primul an de colaborare Produsele comandate prin Bringo la evoMAG pot fi livrate in 60 – 90 de minute București, 1 aprilie 2022 – evoMAG intra in parteneriat cu Bringo, unul dintre cele mai importante servicii de livrare rapida din Romania, ca parte a strategiei de diversificare a opțiunilor de livrare rapida a coletelor. Clienții aplicației de livrari vor putea intra in posesia produselor vandute de evoMAG in 60 – 90 de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

