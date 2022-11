Eveniment aniversar dedicat celor 150 de ani de existenta ai Academiei Navale Mircea cel Batran Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Teodosie Arhiepiscopul Tomisului are cont pe TikTok! „De astazi ne gasim și pe tik-tok cu numele Arhiepiscopia Tomisului, unde IPS Teodosie și alți preoti și teologi ai Arhiepiscopiei Tomisului va vor marturisi scurt și la obiect invațaturi creștine. Doamne Ajuta!”, anunța Arhiepiscopia Tomisului pe…

- Arhiepiscopia Tomisului și-a facut cont pe Tik Tok, transmite Info Sud-Est . “Aceste restricții de la curent, de la caldura… este ceva care tulbura firea oamenilor!“ transmite Arhiepiscopia intr-o postare pe Facebook, facand trimitere la canalul de Tik Tok pe care IPS Teodosie il va folosi pentru a…

- Una dintre cele mai frumoase biserici vechi de lemn din județul Suceava, biserica „Sf. Dumitru” din Adancata a fost resfințita astazi de Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie și episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, PS Damaschin Dorneanul. Cei doi ierarhi au oficiat slujba de pentru…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, avea programata slujba de la ora 22.00, care a inceput cu o usoara intarziere dupa ce mansarda sediului administrativ a fost cuprins de flacari.Alaturi de enoriasii din Catedrala Sf. Apostoli Petru si Pavel, ierarhul Tomisului a luat decizia sa ramana calm si sa…

- Asa cum cere traditia, ieri, 13 octombrie 2022, in ajunul praznicului Sfintei Cuvioase Parascheva, in comuna Cumpana a avut loc un eveniment plin de emotie si bucurie. Un copil aflat in asistenta maternala a fost crestinat in joi dupa amiaza in cadrul Bisericii cu Hramul Sfanta Cuvioasa Parascheva din…

- “Planurile haotice, neprioritizarea proiectelor in functie de necesitatile comunitatii, dezinteresul fata de mediul inconjurator si fata de circuitul local integrat, care insemana, de fapt, dezvoltarea durabila, au dus, in aceste ultime trei decenii, la Constanta de acum. Un judet cu un potential uman,…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale Luminitei Beca, ce detine functia de consilier juridic in cadrul Consiliului Judetean Constanta. Aceasta este, totodata, consilierul de etica din cadrul aparatului de specialitate al CJC, potrivit dispozitiei semnate in acest…

- Inspectorii IGSU au descins la Maciuca, acolo unde, in acest weekend, va avea loc nunta liderulu AUR, George Simion. Simion și iubita sa Ilinca iși vor uni destinele la Maciuca, o cunoscuta comuna turistica. Acolo, a fost amenajata special și o biserica. Cei doi vor fi cununați chiar de Arhiepiscopul…