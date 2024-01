Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 25-31 decembrie 2023, in județul Bacau s-a inregistrat un numar semnificativ de cazuri de afecțiuni respiratorii, inclusiv Infecțiilor Acute ale Cailor Respiratorii Superioare (I.A.C.R.S.) și pneumonii/bronhopneumonii. Aceste date ofera o perspectiva asupra starii de sanatate a populației…

- La data de 30 decembrie a.c., in jurul orei 01.30, o patrula de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacau a depistat in flagrant delict, un barbat de 36 de ani, in timp ce conducea un autoturism in localitatea Sascut, aflandu-se sub influența alcoolului. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul…

- Scriu acest editorial in Ajun de Craciun. Potrivit unui obicei care are pentru mine mereu ceva prospețime, imi aleg in aceasta zi cateva spirite importante pe care le invit la o voroava de taina. Origen mi-a spus: ,,Adevarata cinstire pe care o acordam Fiului lui Dumnezeu, ca și cea pe care o aducem…

- Domnul general de flotila aeriana Catalin Bahneanu, absolvent al Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, promoția 1986, unul dintre cei mai apreciați piloți de lupta și de show aerian pe aeronava MIG 21 LANCER pe care i-a avut Aviația Militara in ultimele decenii, a executat un ultim zbor din…

- Tradiția liturgica a Bisericii numește cea de-a treia duminica din Advent „Duminica Bucuriei”. La jumatatea timpului de pregatire pentru sarbatoarea Nașterii Domnului, antifonul de la inceputul liturghiei ne indeamna, preluand cuvintele sfantului Paul: „Bucurați-va mereu in Domnul! Iarași va spun, bucurați-va!…

- La data de 11 decembrie 2023, la sediul Primariei Orașului Targu Ocna, un moment deosebit de emoționant a avut loc in cadrul unei ceremonii de recunoaștere a eforturilor remarcabile depuse pentru susținerea persoanelor social dezavantajate. Domnul primar Cristian Aurelian Ciubotaru a oferit doamnei…

- Marele protopsalt și compozitor de muzica bisericeasca din Secolul al XX-lea, profesor și dirijor, Arhimandritul Victor Ojog, originar din comuna Colonești, a fost omagiat timp de patru zile in localitatea natala, dar și la Manastirea Neamț, acolo unde a și viețuit și a fost inmormantat, dupa ce, pe…

- In perioada 6-9 noiembrie 2023, Poliția Locala Bacau, in colaborare stransa cu reprezentanții serviciului de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bacau, a desfașurat o acțiune ampla de identificare și ridicare a autovehiculelor abandonate sau fara stapan de pe domeniul public al municipiului…