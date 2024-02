DARURI, TALANȚI ȘI IUBIRE Evanghelia acestei saptamani, a 16-a dupa Rusalii, are urmatorul inceput: „Este, Imparația Cerurilor, ca un om care, plecand departe, și-a chemat slugile și le-a dat pe mana avuția sa” (Matei 25, 14). In prealabil, in același capitol, Domnul Hristos exemplifica, spunandu-ne cum Imparația cerurilor poate fi asemanata și cu zece fecioare (v.1) care iși aduc […] Articolul DARURI, TALANȚI ȘI IUBIRE apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

