Evanghelia de Duminică: Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr Duminica a 22-a dupa Rusalii (Bogatul nemilostiv si saracul Lazar) Luca 16, 19-31 Zis-a Domnul: Era un om bogat care se imbraca in porfira si in vison, veselindu-se in toate zilele in chip stralucit. Iar un sarac, anume Lazar, zacea inaintea porții lui, plin de bube, poftind sa se sature din cele ce cadeau de la masa bogatului; dar si cainii venind, lingeau bubele lui. Si a murit saracul si a fost dus de catre ingeri in sanul lui Avraam. A murit si bogatul si a fost inmormantat. Si, in iad, ridicandu-si ochii, fiind in chinuri, el a vazut de departe pe Avraam si pe Lazar in sanul lui. Si el, strigand,… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

