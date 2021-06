Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Maramureș a fost reținuta, miercuri, dupa ce și-a ucis cei doi copii, o fetița de patru luni si baiatul de aproape doi ani. Miercuri, la ora 10.54, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a fost sesizat prin apel la 112 de catre un barbat, despre faptul ca in satul Rușor, localitatea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, incepand de joi, romanii care calatoresc in Cipru si nu au un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 trebuie sa prezinte rezultatul negativ al unui test PCR, facut cu maximum 72 de ore inainte de calatorie. Copiii de pana la 12 ani sunt exceptati de…

- Evaluarea Nationala pentru pentru elevii de clasa a II-a incepe, marti, cu probele scrise la Limba romana si Limba materna. Probele scrise la Limba romana si Limba materna din cadrul evaluarii din clasa a II-a (EN II) vor fi urmate de testele de citire la aceste discipline. Probele de citire vor avea…

- Autorizarea vaccinului impotriva COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech a fost extinsa la adolescentii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani in Statele Unite, a anuntat luni Agentia americana pentru Medicamente (FDA), potrivit AFP. Acesta este “un pas important in lupta impotriva pandemiei de COVID-19”,…

- Copiii de gradinița, toți elevii din ciclul primar, cei din clasele terminale și clasele speciale au revenit, miercuri 5 noiembrie, la școala. Elevii din clasele care nu vor susține anul acesta examene, din localitați care au rata de incidența peste 1 la mia de locuitori vor ramane in sistem online.…

- Printre subiectele la limba și literatura romana date luni elevilor de clasa a VIII-a la simularea pentru Evaluarea naționala, s-a numarat cerința de a spune daca pluralul “succesuri” este corect. 144.000 de elevi de clasa a VIII-a au dat, luni, simularea la proba de limba și literatura romana, pentru…

- Probele din cadrul simularii Evaluarii Naționale pentru clasa a VIII-a incep luni dimineața cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Simularea acestui examen se reia, dupa un an de pauza, in 2020 aceasta nefiind organizata. Examenul propriu-zis incepe la ora 9:00, moment in care in fiecare clasa…

- In declarația de presa susținuta joi seara, premierul Florin Cițu și ministrul secretar de stat Raed Arafat au vorbit și despre revenirea elevilor la școala. Premierul a avut un mesaj pentru miniștrii Sanatații și al Educației, iar Raed Arafat a spus ca revenirea in banci a elevilor este posibila cu…