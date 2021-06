Evaluarea Națională 2021. Un elev din București, eliminat cu nota 1 din examen. A uitat să predea telefonul Un elev cu cerințe educaționale speciale (CES) a fost eliminat din examenul de Evaluare Naționala 2021 in București, primind nota 1, a anunțat Inspectoratul Școlar Municipal. Potrivit reprezentanților ISMB, acesta a fost prins cu telefonul asupra sa, pe care uitase sa il predea, telefonul fiind descoperit de profesorii asistenți dupa ce s-a facut instructajul și […] The post Evaluarea Naționala 2021. Un elev din București, eliminat cu nota 1 din examen. A uitat sa predea telefonul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea Naționala pentru absolvenții clasei a VIII-a se va desfașura in perioada 22 iunie – 4 iulie 2021cu un numar de 131.177 de absolvenți ai clasei a VIII-a inscriși, dintre care 12.006 in municipiul București, conform situației centralizate de catre Ministerul Educației. Este prima generație de…

- Burse in valoare totala de 500.000 de euro. Aceasta este oferta Tiffin University SUA, cu programe de Executive MBA și de licența in Administrarea Afacerilor desfașurate in București, pentru viitorii studenți. Bursele le sunt acordate studenților BBA (Bachelor of Business Administration) pe toata durata…

- Anul școlar s-ar putea incheia in online pentru elevii care nu susțin examenul de Evaluare Naționala. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a declarat la postul național de televiziune ca ca orele din ultima saptamana de scoala care se suprapun cu examenul de Evaluare Nationala se pot organiza atat in…

- Anul școlar s-ar putea incheia in online pentru elevii care nu susțin examenul de Evaluare Naționala. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a declarat la postul național de televiziune ca ca orele din ultima saptamana de scoala care se suprapun cu examenul de Evaluare Nationala se pot organiza atat in…

- Maratonul de Vaccinare – Editia de Bucuresti incepe astazi dupa-amiaza, la Biblioteca Nationala si la Sala Palatului, fara programare. In cadrul maratonului, care se va incheia luni dimineata, va avea loc si un program artistic. Pe durata maratonului, autobuzele de pe liniile 104, 117, 178, 300, 313…

- Politistii au facut, miercuri, 48 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la o grupare care fura masini de lux din strainatate si le inmatricula, cu acte false, in Romania. Potrivit unor surse judiciare, in doar sunt vizați și angajați de la direcțiile de Taxe și Impozite de la sectoarele 4…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca in noaptea de Inviere nu sunt permise petrecerile nici macar acasa. Avertismentul a fost lansat dupa ce restricțiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19 au fost relaxate in Bucuresti. Prefectul Capitalei a atras atentia ca, in cazul in care vor fi descoperite…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti, care expira in noaptea de 24 aprilie. In schimb, orașele Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon și comuna Domnești ies…