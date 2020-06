Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele finale la Evaluarea Nationala din acest an, dupa rezolvarea contestatiilor, vor fi afișate, sambata, in format anonimizat. Elevi vor folosi din nou codurile unice pentru a afla ce note au obținut.

- Conform calendarului de desfasurare a Evaluarii Nationale 2020, astazi la adresa http: evaluare.edu.ro vor fi afisate rezultatele finale, dupa contestatii.Conform informatiilor oferite de Inspectoratul Scolar Judetean, nu mai putin de 806 contestatii la Evaluarea Nationala au fost inregistrate in Constanta,…

- Rezultatele finale la Evaluarea Naționala 2020, dupa rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate astazi pe evaluare.edu.ro, putand fi consultate și pe www.digi24.ro. Rezultatele la Evaluare Naționala vor fi publicate in format anonimizat. Astfel, pe pagina online dedicata rezultatelor de la Evaluare Naționala…

- Rezultatele finale la Evaluarea Nationala din acest an, dupa rezolvarea contestatiilor, vor fi afisate sambata, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii. MEC a informat deja ca, dupa afisarea primelor rezultate la Evaluarea Nationala, au fost depuse 15.275 de contestatii. Din…

- Rezultatele examenului de Evaluare Nationala au scos inca o data la iveala discrepantele dintre mediul rural si cel urban, accentuate in acest an de lipsa accesului la invatamantul online in rural, dar si de un dezinteres al parintilor din aceste zone pentru educatia copiilor

- Rezultatele de la Evaluarea Nationala 2020 arata ca anul acesta sunt cei mai multi elevi cu media 10 din ultimii 7 ani. Este vorba despre 839 de candidați care au incheiat examenul cu media generala 10 (zece), potrivit Ministerului Educatiei. La proba de Limba și literatura romana 4.587 candidați au…

- S-au afișat rezultatele examenului de Evaluare Naționala. Este primul an cand notele sunt afișate prin rezultatele copiilor vor fi afișate Post-ul DAMBOVIȚA: 20 de elevi au promovat Evaluarea Naționala cu media 10 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- EVALUAREA NATIONALA 2020. Evaluarea Naționala 2020 incepe astazi pentru elevii de clasa a VIII-a cu prima proba, examenul de Limba și literatura romana. Elevii vor intra in examen la ora 9:00. "Evaluarea Naționala se realizeaza in doua etape anul acesta. Etapa speciala incepe in 29 iunie,…