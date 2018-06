EVALUARE NATIONALA 2018 Limba romana. Sfaturi importante pentru elevi pentru CAPACIATATE 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Fisele de inscriere se pot completa in perioada 29 iunie - 3 iulie, intre orele 9,00 - 17,00. EVALUARE NATIONALA 2018. Elevii de clasa a VIII-a incheie vineri cursurile. Luni incepe EVALUAREA NATIONALA - proba scrisa la romana EVALUARE NATIONALA 2018. Potrivit calendarului aprobat de…

- EVALUARE NATIONALA 2018. Luni, 11 iunie, incepe Evaluarea Nationala, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, in 13 iunie se va sustine proba scrisa la matematica, iar pe 14 iunie elevii apartinand minoritatilor nationale vor participa la proba scrisa la limba si literatura materna. SUBIECTE…

- Interviu LIVE cu Liliana Maria Toderiuc, inspector general școlar adjunct al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. Vorbim despre Evaluarea Naționala. Primul examen, la Limba romana, va avea loc pe 11 iunie, iar cel la Matematica, pe 13 iunie. Proba la Limba materna va fi pe 14 iunie. Post-ul…

- Elevii din clasa a VI-a vor sustine, miercuri, proba la limba romana si comunicare, in cadrul Evaluarii Nationale, informeaza Ministerul Educatiei. Rezultatele obtinute nu vor fi publice si nu vor fi trecute in catalog.

- Evaluarea Naționala 2018. Elevii de clasa a II-a sustin luni probele scrise la limba romana si limba materna din cadrul Evaluarii Nationale, conform calendarului aprobat de MEN. Potrivit unui comunicat remis...

- In perioada 7 mai – 24 iunie 2018, Ministerul Educației Nationale organizeaza si realizeaza evaluarea competentelor fundamentale pentru toti elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației Nationale, evaluarile vor avea loc in perioada 7 mai – 24 iunie…

- Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Galati, in urma simularii examenului de Evaluare Nationala 2018, la nivelul judetului Galati s-au obtinut 14 note de 10 la proba scrisa de Limba si literatura romana si 26 de note de 10 la proba scrisa la Matematica."La proba scrisa, la Limba si literatura…

- Luni si marti elevii de clasa a VIII-a au sustinut simularile la Evaluarea Nationala 2018, urmand ca rezultatele la simularea la Romana si Matematica pentru clasa a 8-a sa fie anuntate vineri, pe 16 martie. Rezultatele Simularii Evaluarii Nationale 2018 nu vor fi trecute in catalog. Acestea doar reflecta…