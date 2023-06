Stiri pe aceeasi tema

- Evacuarile in masa continua in sudul Ucrainei dupa distrugerea partiala a barajului Kahovka, distrugere ce a provocat inundatii in numeroase localitati de-a lungul Niprului si de care Moscova si Kievul se acuza reciproc, informeaza AFP, citeaza Agerpres.

- Prabușirea barajului de la Nova Kakovka din Ucraina este probabil "cel mai important incident de distrugere a infrastructurii civile" de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, potrivit lui Martin Griffiths, subsecretarul general al ONU pentru afaceri umanitare și coordonator al ajutorului de urgența,…

- Incetarea temporara focului in Ucraina "nu va duce la pace", i-a transmis marti, 6 iunie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski trimisului special al Papei Francisc, cardinalul italian Matteo Zuppi, in timpul vizitei acestuia la Kiev, informeaza Agerpres preluand AFP."Seful statului a subliniat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca distrugerea barajului Nova Kakhovka este o alta crima de razboi a Rusiei impotriva civililor nevinovati. „Rusia si autorii rusi trebuie sa fie trasi la raspundere", a adaugat seful statului. „Distrugerea barajului Nova Kakhovka este o alta crima de razboi a…

- Rusia va trebui sa dea socoteala pentru distrugerea partiala a barajului hidroelectric Kahovka, din Ucraina. Declarația a fost facuta de presedintele Consiliului European, Charles Michel, care a catalogat aceasta acțiune drept o crima de razboi.

- Barajul hidrocentralei Kahovka de pe raul Nipru a fost distrus iar apa inunda zonele din Herson aflate in aval. Distrugerea barajului Nova Kahovka din sudul Ucrainei reprezinta un „ecocid”, insa oficialii naționali și regionali lucreaza la a se asigura ca localnicii sunt in siguranța, a spus marți șeful…