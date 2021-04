Spitalul Foișor este complet golit de pacienții ortopedici sambata dimineața cand ultimii opt bolnavi sunt evacuati și trimiși in mare parte acasa, au declarat reprezentanti ai unitatii sanitare. Se incheie astfel, actiunea inceputa vineri noapte, care a provocat proteste fara precedent la poarta spitalului. In urmatoarele ore, la Spitalul Foișor vor fi aduși primii pacienți […] The post Evacuarea pacienților de la Spitalul Foișor a continuat și sambata. Ultimii opt bolnavi au fost trimiși forțat acasa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .