Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Ediție de colecție Playsport Live cu Ioana Cosma azi, de la ora 19:00. Florin Manea dezvaluie detalii neștiute despre Dragușin și despre ofertele de la bogații Europei at Info real.

- Sfatul simplu și surprinzator pentru a preveni ca hainele tale sa prinda miros de mucegai in dulap Continue reading Sfatul simplu și surprinzator pentru a preveni ca hainele tale sa prinda miros de mucegai in dulap at Tabu.

- Continue reading Etapa ”tare” in Superliga! FCSB, condamnata sa bata ”lanterna roșie”. Dinamo, meci infernal cu CFR Cluj! Rapid vrea 3 puncte cu Poli Iași! Analizam etapa, la PlaySport LIVE! at Info real.

- Florentin Petre (47 de ani) e liber de contract dupa desparțirea ca „principal” de Ceahlaul Piatra Neamț # Iși amintește momentele extrem de grele prin care a trecut: infectat cu hepatita C și curentat la pescuit, a scapat cu viața doar printr-o minune # Dezvaluie ca a fost pentru o noapte la Rapid,…

- Continue reading Țepari pe toate drumurile, e nevoie de sfaturi dupa ce mai multe persoane din Cluj-Napoca in ultima perioada au accesat anumite platforme ce conțineau anunțuri cu ”venituri pasive” și promisiunea unui caștig garantat și rapid at Info real.

- Robert Nița (46 de ani), fost atacant la Rapid, a participat la negocierile dintre Dan Șucu și Gica Hagi pentru transferul fundașului stanga Andrei Borza (17) și dezvaluie cum au decurs discuțiile de la masa tratativelor. Rapid a rezolvat astazi cel mai costisitor transfer al verii. In Giulești ajunge…

- Continue reading „N-am cuvinte, nu am explicații. N-am trait toata viața așa ceva”. Dugandzic, terminat dupa Rapid – Petrolul. A ținut-o din oftat in oftat in fața camerelor at Info real.

- Extrema Marius Ștefanescu (24 de ani) este pe lista celor de la FCSB și Rapid, dar Sepsi nu vrea sa se desparta cu ușurința de vedeta sa. Dan Șucu și Laszlo Sepsi au discutat pentru ca jucatorul sa ajunga la Rapid, dar nu au ajuns la un acord. Becali a intrat pe fir, a oferit mai mult, dar Sepsi inca…