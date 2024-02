Eutanasiere dublă în Olanda. Cei doi soți au murit ținându-se de mâini Și-au fost alaturi, la bine și la greu, timp de șapte decenii, și au decis sa paraseasca aceasta lume impreuna. Cel mai recent caz de eutanasiere dubla in Olanda scoate la lumina o realitate ce starnește mari controverse in randul europenilor. Cei doi soți, nume importante pe scena politica a țarii, au murit ținandu-se de […] The post Eutanasiere dubla in Olanda. Cei doi soți au murit ținandu-se de maini appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

