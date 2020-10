Eutanasia devine legală în Noua Zeelanda Eutanasia va deveni legala in Noua Zeelanda, dupa ce 65,2% dintre cetatenii acestei tari au votat pozitiv la referendumul organizat impreuna cu alegerile generale din 17 octombrie, relateaza The Guardian, citat de digi24 . Persoanele care sufera de dureri groaznice și au boli in stadiu terminal vor avea posibilitatea sa aleaga cum și cand sa iși incheie viața. Rezultatele referendumului sunt obligatorii și vor fi implementate in urmatoarele 12 luni. Ministerul Sanatații neozeelandez se va ocupa de reglementarea și administrarea eutanasiei. Legalizarea eutansiei, o masura populara in Noua Zeelanda… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

