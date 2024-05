Dezbaterea Eurovision dintre candidații principali la președinția Comisiei Europene va avea loc joi, 23 mai, in hemiciclul Parlamentului de la Bruxelles. Confruntarea candidaților va fi transmisa live pe site-ul Parlamentului, dar și pe platformele EBU. Dezbaterea, ce va avea loc intre orele 15.00-16.45 (16.00-17.45 ora Romaniei), este organizata de Uniunea Europeana a Audiovizualului (EBU), in […] The post Eurovision transmite live intalnirea candidaților la președinția Comisiei Europene appeared first on Puterea.ro .