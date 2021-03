Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Bulgaria aveau cele mai mici salarii medii din UE la nivelul anului 2018, potrivit datelor preliminare publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie Agerpres. La polul opus se aflau țari precum Danemarca sau Luxemburg, cu venituri medii de aproape 10 ori mai mari.

- Varsta medie a femeilor din Uniunea Europeana care au devenit pentru prima data mame a crescut gradual in ultimii ani si s-a situat la 29,4 de ani in 2019. Cele mai scazute varste au fost inregistrate in Bulgaria (26,3 ani) si Romania (26,9 ani), arata datele publicate miercuri de Oficiul European…

- Tara noastra se plaseaza pe ultimele locuri in topul statelor producatoare de energie nucleara din Uniunea Europeana, cu numai 11.280 GWh, in anul 2019, arata datele publicate vineri de Eurostat.

- Romanii, angajați disciplinați. Malta, Bulgaria si Romania au avut cele mai scazute rate ale absentelor de la munca, in 2020 Cele mai ridicate rate ale absentelor de la munca in trimestrul trei din 2020, inregistrate in randul statelor UE sunt in Suedia (16,1%), Franta (14,4%) si Austria (12,6%), iar…

- Cheltuielile pentru comunicatii (precum servicii postale, echipamente si servicii de telefonie si telefax) au avut in 2019 o pondere de 2,4% in cheltuielile totale de consum ale gospodariilor din Uniunea Europeana, pe primele locuri fiind gospodariile din Bulgaria (4,7%), Croatia (4%), Grecia (3,9%)…

