EUROPOL recomanda polițiștilor sa refuze sa aplice prevederi „lipsite de claritate și de logica”. De asemenea, sindicatul mai recomanda polițiștilor și sa-și invite șefii sa le arate cum se realizeaza controlul maștilor de protecție. Precizarile vin in contextul in care nu vor mai fi permise maștile de protecție textile. „Pe toata durata pandemiei, profesia de polițist a fost cea mai versatila. De la intenția ministrului Vela de a imparți Lumina sfanta de catre polițiști, identificarea și transportarea celor care sunt surprinși in afara locuinței unde trebuiau sa fie carantinați și pana la noile…