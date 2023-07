Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara gazduiește in perioada 26-29 iulie 2023 Campionatului European de volei pe plaja U22, masculin și feminin. Competiția are doua puncte centrale de desfașurare, unul in Parcul Rozelor, iar celalalt in Piața Victoriei, unde a fost montat terenul principal.

- Accident mortal, duminica la Timișoara Un autoturism condus de un barbat a intrat cu viteza intr-un stalp de electricitate. Echipele de intervenție sositd la fața locului au incercat in zadar sa il resusciteze pe șoferul de 70 de ani, medicul de pe ambulanța declarand decesul. Poliția a deschis un…