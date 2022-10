European Parliament calls for Bulgaria, Romania to be admitted to Schengen The European Parliament urges member states to allow Bulgaria and Romania to join the Schengen travel-free area without delay, according to a press release. In a resolution adopted on Tuesday, the Members of the Parliament (MEPs) said that the Council should adopt a decision on Romania and Bulgaria’s accession to the Schengen free movement area […] The post European Parliament calls for Bulgaria, Romania to be admitted to Schengen appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

