European Film Awards va avea loc fără public Gala European Film Awards, programata pentru 11 decembrie, va avea loc fara prezența spectatorilor din cauza creșterii alarmante a numarului de cazuri de infectari cu Covid-19. La jumatatea lunii noiembrie fusese anuntat ca cea de-a 34-a editie a ceremoniei de acordare a premiilor Academiei europene de film urma sa aiba loc in prezenta unui public limitat la nominalizati si laureatii distinctiilor. „Din cauza evolutiei actuale si neasteptate a pandemiei de Covid-19, Academia europeana de film a decis ca urmatoarea ceremonie, din 11 decembrie, sa fie adaptata. Obiectivul organizatiei este sa minimalizeze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

