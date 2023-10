Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, nu are nicio șansa sa obțina amanarea inchiderii termocentralelor pe carbune, prin renegocierea PNRR. Europarlamentarii REPER, in frunte cu Dragoș Pislaru, au anunțat ca se vor opune acestei renegocieri, sabotand, astfel, interesele Romaniei. De altfel, Dragoș Pislaru s-a și laudat cu faptul ca s-a zbatut ca banii din PNRR sa nu […] The post Europarlamentarii noștri se opun renegocierii PNRR. Sistemul energetic de stat trebuie sa dispara first appeared on Ziarul National .