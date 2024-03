Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Burduja a facut anunțul! Proiectul de Ordonanta care prevede eliminarea taxei pe soare pentru prosumatori aduce claritate in cadrul legislativ si elimina incertitudinile si potentialele amenintari ale dezvoltarii prosumatorilor in Romania, afirma ministrul Energiei, Sebastian Burduja, potrivit…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat realizarile din primele noua luni de mandat in 20 de puncte . Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a prezentat un bilanț impresionant al activitații sale in primele noua luni ale mandatului sau. Cu un portofoliu extrem de complex, Burduja a subliniat…

- O procedura pusa la punct de Ministerul Educației prevede ca la inceput de ciclu de invațamant elevii vor fi repartizați in clase aleatoriu – in ordine alfabetica sau prin tragere la sorți.

- Potrivit documentului intern, intocmit de Comisia Europeana, UE va pierde in curand aproximativ 5% din totalul importurilor de gaze naturale, in principal catre Europa Centrala și de Sud-Est.Daca aceasta pierdere este combinata cu o perioada de frig prelungit, se adauga in nota, ar putea crea un scenariu…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca „Statele Unite pune la loc de cinste competența noastra in sectorul energetic, tradiția in energia nucleara, resursele diversificate in contextul tranziției verzi și angajamentul constant al Romaniei in cadrul parteneriatului strategic”. Ministrul Energiei…

- ” In vederea pregatirii unui nou ciclu de finantare al Programului «ELECTRIC UP», Ministerul Energiei a elaborat si pus in consultare publica proiectul de act normativ pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.159/2020 privind finantarea intreprinderilor mici si mijlocii si domeniului HORECA pentru…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Tutuianu, a explicat joi care sunt actele normative care vor fi luate in ședința de Guvern pentru a soluționa o parte din problemele reclamate de fermieri și transportatori.Acesta a spus ca proiectele de acte normative se afla la ministerele de resort…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dat asigurari, intr-o intervenție pentru B1 TV, ca exista suficiente rezerve de gaze pentru a fi livrate in sistemul național de transport, in contextul episodului de iarna severa care a cuprins Romania. Pe de alta parte, acesta a precizat ca local apar probleme…