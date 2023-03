Europarlamentarii Eva Kaili și Marc Tarabella vor rămâne în arest preventiv Vicepresedinta elena a Parlamentului European Eva Kaili va petrece cel puțin doua luni in inchisoare, in timp ce detenția Tarabellei va fi prelungita cu cel puțin o luna. Cei doi sunt suspectati de coruptie in beneficiul Qatarului si Marocului. „Detentia preventiva a celor doi suspecti a fost prelungita cu doua si, respectiv, o luna”, a anuntat Parchetul federal belgian intr-un comunicat. Europarlamentarii Eva Kaili și Marc Tarabella vor ramane in inchisoare dupa ce au pierdut apelurile pentru a fi eliberați, in timp ce autoritațile continua o ancheta extinsa de corupție. Atat eurodeputata din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

