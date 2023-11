Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile militare ale Uniunii Europene au atins un nivel record, de 240 de miliarde de euro, in 2022, cu 6% mai mult fața de anul precedent, a anunțat joi, 30 noiembrie, Agenția Europeana a Apararii (EDA), potrivit Euronews.Acesta a fost al optulea an consecutiv de majorare a cheltuielilor militare…

- Acesta este al noualea an consecutiv de crestere in randul statelor membre UE, in contextul in care mai multe dintre ele apara necesitatea unei cresteri semnificative a acestor cheltuieli, din cauza razboiului lansat de Rusia in Ucraina. The time has come to create a Union of Defence — coupled with…

- Suedia ar urma sa devina oficial membra a NATO luna viitoare, a declarat marti, 24 octombrie, secretarul general al aliantei militare, Jens Stoltenberg, potrivit agentiei de presa Belga, preluata de news.ro.Intr-o scrisoare adresata actualelor state membre, seful NATO a mentionat reuniunea ministrilor…

- Permitand un aflux necontrolat de migranti din Orientul Mijlociu si nordul Africii, Uniunea Europeana ‘a lasat orice conflict local sa intre in Europa’, a declarat vineri Bence Retvari, secretar de stat in Ministerul de Interne ungar, transmite MTI. Acesta este motivul pentru demonstratiile antisemite…

- UPDATE 7:30 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca a obtinut asigurari de la Washington ca ajutorul militar pentru tara sa va ramane „constant si neintrerupt”, in timp ce Kievul se asteapta la o noua campanie de bombardamente ruse in aceasta iarna, relateaza AFP.UPDATE 7:00…

- Sefa diplomatiei franceze, Catherine Colonna, a cerut joi Turciei si Ungariei sa ratifice aderarea Suediei la NATO, transmite AFP, conform AGERPRES."Ne-ar placea sa vedem Suedia in NATO si ne-ar placea sa vedem cum Turcia si Ungaria isi pun in practica angajamentul", a declarat Colonna la Helsinki,…

