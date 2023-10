Raportul, realizat de Potsdam Institute for Climate Impact Research, spune ca Europa va necesita investitii anuale de 140 de miliarde de euro pana in 2030 si de 100 de miliarde pe an in deceniul urmator pentru a ajunge acolo. In timp ce cea mai mare parte a sumei ar fi necesara pentru extinderea eoliana pe uscat, resursele solare, hidrogen si geotermale ar fi piloni suplimentari ai unei strategii care ar permite ca nevoile de energie electrica ale Europei sa fie alimentate exclusiv din surse regenerabile pana in 2030. Ar mai fi nevoie de inca un deceniu pentru a converti intregul sistem energetic,…