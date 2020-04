Europa plăteşte un preţ piperat pentru externalizarea în China a producţiei vitale de echipamente sanitare Înainte ca situatia sa fie evidentiata de pandemia de coronavirus, putini din Europa sau SUA îsi dadeau seama cât de mare este dependenta tarilor lor de livrarile vitale de natura sanitara din Asia.

Decenii la rând, tarile occidentale au externalizat productia de masti chirurgicale, ventilatoare, echipamente de protectie personala si medicamente în tari cu costuri mici ale muncii si restrictii de mediu scazute, în principal China.

Sub lovitura dezastrului, guvernele occidentale au fost silite sa procedeze în mod scandalos pentru a obtine astfel de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

