Europa, lovită de al șaptelea val Covid-19. Rezistența noilor variante și slăbirea vaccinurilor Europa se confrunta in prezent cu un al șaptelea val de Covid-19, care se explica in mare parte prin evadarea imunitara a noilor variante, adica o capacitate puternica de a rezista la protecțiile induse de vaccinare și de infecțiile anterioare. La inceputul verii, Europa s-a scufundat din nou intr-un al șaptelea val de infecție, marcat […] The post Europa, lovita de al șaptelea val Covid-19. Rezistența noilor variante și slabirea vaccinurilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

