Noua pandemie. Europa, lovită de o gripă cu simptome ciudate Discursurile oficialilor OMS, referitoare la pregatirea pentru o noua pandemie, incep sa se transforme in realitate. In intreaga Europa circula acum un virus pe care infecționiștii il denumesc gripal, care are insa simptome ciudate. Oamenii sunt afebrili, insa au frisoane și dureri de cap, in general, insa mulți bolnavi ajung pe la terapie intensiva. Debutul […] The post Noua pandemie. Europa, lovita de o gripa cu simptome ciudate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

