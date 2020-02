Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea Inter Milano a anuntat oficial ca meciul cu Ludogoret Razgrad, din Liga Europa, se va disputa fara spectatori, ca urmare a cazurilor de infectare cu coronavirus din nordul ItalieiFC Internazionale Milano a precizat ca masura a fost luata la recomandarea autoritatilor din regiunea…

- Un roman din Reggio Emilia, Orlando Popa, antrenor și scouter la Reggiana, a povestit pentru Libertatea cum coronavirusul din Italia a creat panica in randul populației, care și-a luat deja masuri de prevedere.Coronavirusul a facut victime in peninsula, pana acum in zona Lombardia și Veneto și cel puțin…

- Meciul Inter Milano - Ludogorets din Liga Europa se va disputa cu portile închise din cauza înmultirii cazurilor de infectare cu coronavirus din nordul Italiei, informeaza gazzetta.it, potrivit News.ro.Cu acordul UEFA, autoritatile locale vor anunta aceasta decizie în urmatoarele…

- Tehnicianul echipei FC Sevilla, Julen Lopetegui, a declarat joi seara, dupa meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, ca formatia sa ar fi meritat sa câstige si ca gazonul a fost foarte prost, scrie News.ro.“Terenul a fost impracticabil si echipa a depus mari eforturi. Am interpretat bine jocul…

- Formatia Ludogoret Razgrad, cu Dragos Grigore pe teren, a fost invinsa, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de Internazionale Milano, in prima mansa a 16-imilor de finala ale Ligii Europa.Golurile au fost marcate de Eriksen ’71 si Lukaku ‘90+5 (penalti), potrivit News.ro. Citește…

- Ludogoreț, echipa la care evolueaza romanii Claudiu Keșeru , Cosmin Moti si Dragos Grigore, o ameninta pe Inter cu o saptamana inaintea mansei tur din "16-imile" Europa League, programata la Razgrad. Kiril Domusciev, presedintele lui Ludogorets, a declarat in presa bulgara: „Banii nu vor intra pe teren…

- Ludogoreț merge in primavara pentru a patra oara dupa un meci, 1-1 cu Ferencvaros, in care Keșeru, inlocuit in prelungiri, n-a inscris si nici n-a avut ocazii. Grigore a fost integalist, iar Moti a lipsit. In afara campionilor de la CFR nu mai avem decat trei romani in primavara Europa League. Stranierii…

- Fotbalistul roman Cosmin Moti a inscris in Cupa Bulgariei pentru Ludogoret, care s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Bulgariei dupa victoria de miercuri, 3-0 pe terenul divizionarei secunde Septemvri Sofia. Cosmin Moti a deschis scorul in minutul 10. Celelalte goluri ale campioanei Bulgariei…