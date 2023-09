Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a adoptat noi masuri de restricționare a microplasticelor, inclusiv sclipici sau margele de exfoliere. Astfel, luni, Uniunea Europeana a interzis vanzarea acestor produse și a tuturor celor la care s-au adaugat intenționat microplastice. Prin aceasta, CE spera sa previna eliberarea…

- Comisia Europeana a eliberat, vineri, o noua transa, de 1,5 miliarde de euro, din pachetul de ajutor financiar de 18 miliarde de euro pe care Uniunea Europeana il acorda in anul in curs Ucrainei pentru ca aceasta sa poata plati salariile si pensiile si sa mentina functionale serviciile publice pe timp…

- Grecii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana in comparatie cu ceilalți europeni, potrivit datelor Eurostat. Locul al doilea este ocupat de angajații din Polonia, iar locul al treilea este ocupat de Romania. In aceasta țara se lucreaza in medie 41 de ore pe saptamana, in timp la nivelul UE, intr-o…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat, sambata, ca Ankara s-ar putea desparti de Uniunea Europeana daca va fie necesar, atunci cand a fost intrebat despre adoptarea recenta a raportului Parlamentului European privind Turcia, transmite Reuters. Adresandu-se reporterilor inainte de calatoria sa…

- Investigatia Comisiei Europene, care nutreste temeri ca vehiculele electrice chineze ar fi beneficiat de subventii de stat, va avea un impact negativ asupra legaturilor economice si comerciale, a avertizat joi Ministerul Comertului de la Beijing, transmite Reuters. Investigatia anuntata miercuri de…

- Agricultorii ameninta ca vor bloca vamile si Portul Constanta in cazul in care Comisia Europeana nu prelungeste interdictiile in privinta comertului de cereale din Ucraina pana la finalul acestui an. Alianta pentru Agricultura si Cooperare, formata din principalele organizatii ale agricultorilor din…

- Intoarcerea lupului in Europa reprezinta un pericol atat pentru animale, cat și pentru viața oamenilor, a avertizat luni Comisia Europeana, precizand ca urmeaza sa revizuiasca statutul de protecție al acestei specii. Haitele de lupi au revenit recent in regiunile UE de unde au fost absente timp de decenii,…

- Uniunea Europeana vrea sa faca din achizitiile comune de gaze o masura de criza destinata sa impiedice statele membre sa supraliciteze intre ele pentru a-si asigura aprovizionarea cu gaze si sa devina o caracteristica permanenta a strategiei energetice post-Rusia a blocului comunitar, transmite Bloomberg.…