Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, ca Rusia nu se opune aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana, informeaza cnn.com. "Uniunea Europeana nu este un bloc militar-politic, spre deosebire de NATO, drept urmare noi am spus mereu si eu am spus mereu ca pozitia noastra este constanta, de inteles,…

- Uniunea Europeana ar trebui sa demareze discutiile de aderare cu Macedonia de Nord si Albania pentru a-si indeplini in sfarsit angajamentul de a integra Balcanii de Vest, a declarat sambata cancelarul german Olaf Scholz, in a doua zi a unui turneu in regiune, potrivit Reuters. Vorbind la Skopje, Scholz…

- Regimul lui Vladimir Putin a ordonat presei de propaganda sa atraga atenția rușilor asupra „opoziției armatei ruse fața de toate țarile din Uniunea Europeana și NATO”, susțin serviciile secrete ucrainene, potrivit portalului Ukrainska Pravda . Mișcarea este menita sa justifice un eventual eșec in Ucraina,…

- Uniunea Europeana a anunțat ce a facut Rusia cu o ora inainte de inceperea razboiului din Ucraina. Vladimir Putin a dat ordin cu puțin timp inainte de invazie sa se comita atacuri cibernetice asupra unei rețele importante de sateliți. Astfel, in afara de Ucraina, au fost afectate și țari din Europa.…

- Noua lista, care va trebui aprobata de statele membre ale Uniunii Europene, cuprinde 58 de personalitati, printre care numerosi militari rusi. Pe lista se afla si sotia, fiica si un fiu al purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, precum si seful agentiei de reglementare a telecomunicatiilor…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a anuntat joi, in contextul vizitei la Washington a premierului ucrainean Denis Smihal, suplimentarea cu 800 de milioane de dolari a asistentei in materie de securitate pentru Ucraina. „Anunt astazi acordarea a inca 800 de milioane de dolari pentru a suplimenta capabilitatile…

- Marea Britanie le-a sanctionat vineri pe Katerina Tihonova si Maria Vorontova, fiicele presedintelui rus Vladimir Putin, si pe fiica ministrului de externe Serghei Lavrov, declarand ca vrea sa atace „stilul de viata luxos al cercului apropiat Kremlinului”, relateaza AFP, potrivit News.ro Londra urmeaza…

- Uniunea Europeana doreste ca statele membre sa cumpere o cantitate mai mare de gaze din alte tari decat Rusia, pentru a reduce dependenta de livrarile rusesti, care risca sa fie intrerupte din cauza invadarii Ucrainei. UE, formata din 27 de tari, se bazeaza pe Rusia pentru 40% din necesarul sau de gaze.…