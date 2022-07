Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a comunicat sambata ca este ”pregatita sa intensifice” raspunsul blocului comunitar in fata variolei maimutei, dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat stare de urgenta internationala din cauza actualei epidemii a acestei boli. Astazi, OMS a declarat variola maimutei…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declansat sambata cel mai inalt nivel de alerta pentru a incerca sa opreasca raspandirea variolei maimutei care a afectat aproape 17.000 de persoane in 74 de tari, a anuntat directorul general, scrie AFP. „Am decis sa declar Urgenta sanitara publica de interes…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a facut apel, vineri, la ”actiuni urgente” in fata variolei maimutei in Europa, in contextul triplarii cazurilor inregistrate in ultimele doua saptamani pe continent, relateaza AFP. Directorul regional al OMS a cerut tarilor europene, intr-un comunicat, ”sa-si…

- Gigantul farmaceutic elvețian Roche a anunțat, saptamana aceasta, ca a dezvoltat teste PCR pentru detectarea virusului variolei maimuței, dupa apariția mai multor cazuri in țari unde boala nu este curenta, transmite AFP. ”Roche a dezvoltat foarte repede o noua serie de teste pentru detectarea virusului…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu are dovezi potrivit carora virusul variolei maimutei ar fi suferit mutatii, a spus luni un oficial al agentiei sanitare a ONU. Oficialul a adaugat ca aceasta boala infectioasa endemica in vestul si centrul Africii nu prezinta tendinta de a se modifica, relateaza…