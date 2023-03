Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a decis sa retraga autorizatia de functionare a societatii Euroins Romania, constatand indiciile starii de insolventa a companiei, a anuntat, vineri, ASF. Consiliul a mai hotarat promovarea de catre ASF a unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment si numirea Fondului de Garantare a Asiguratilor (FGA) ca administrator interimar […] The post EUROINS nu mai are autorizație de funcționare. 2,5 milioane de romani, afectați. Ce face Guvernul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .