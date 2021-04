Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul socialist spaniol al turismului, Reyes Maroto, a primit un plic continand "un cutit insangerat", la cateva zile dupa ce scrisori de amenintare cu moartea, impreuna cu gloante, au fost trimise altor cateva personalitati de stanga, a afirmat luni o inalta responsabila socialista, potrivit…

- Zeci de oameni au fost raniti, joi seara, in confruntarile din Ierusalimul de Est dintre evreii activisti de extrema dreapta, palestinieni si politia israeliana, relateaza BBC preluat de news.ro Sute de evrei ultranationalisti, care au scandat „Moarte arabilor!”, s-au confruntat cu demonstrantii…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a constatat, joi, ca imposibilitatea formarii guvernului este o circumstanta care justifica dizolvarea parlamentului, informeaza deschide.md si radiochisinau.md. Astfel, sefa statului, Maia Sandu, este in drept sa semneze decretul de dizolvare a legislativului.…

- Reunit de sambata in congres, Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) incearca sa disimuleze tensiunile și diviziunile interne concentrandu-se pe atacurile impotriva masurilor restrictive. AfD, creat in 2013, trece printr-o grava criza de identitate și de leadership, dupa ce, in 2017, și-a facut…

- Eurodeputatul separatist catalan Carles Puigdemont a denuntat marti ''un caz evident de persecutie politica'', dupa ce Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunitatii sale si a altor doi europarlamentari catalani urmariti in justitie de autoritatile spaniole pentru tentativa de secesiune…

- Presedintele sirian, Bashar al-Assad, si sotia sa, Asma, au avut rezultate pozitive pentru coronavirus, dar se afla in stare buna de sanatate, a anuntat luni presedintia intr-un comunicat, preluat de AFP si DPA. Cei doi au facut un test PCR dupa ce au avut simptome usoare. "Au…

- Ministrul de interne libian, Fathi Bachagha, a scapat duminica dintr-o tentativa de asasinat pe autostrada din apropierea capitalei Tripoli, transmit AFP si Reuters. Coloana ministrului Bachagha a fost tinta gloantelor trase dintr-o masina blindata. "Escorta politiei care il…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu sustine ca Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) este un partid de extrema dreapta, iar o izolare a acestei formatiuni ar putea fi chiar o idee buna. „AUR este o reactie la aparitia unui partid omolog dar in cealalta parte a spectrului politic: USR-ul neomarxist.…